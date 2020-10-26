Nazlı Bulum'u hiç böyle görmediniz! Bu pozları görenleri şaşırttı
Sadakatsiz'in Nil'i Nazlı Bulut sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar herkesi mest etti.
İlk bölümü 7 Ekim'de Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz kısa sürede en çok konuşulan dizilerden biri olmayı başardı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruklu, Melis Sezen'in paylaştığı dizide diğer oyuncular da merak konusu oldu.
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Dizide Nil karakterini canlandıran Nazlı Bulum genç yaşına rağmen başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Dizide annesi onu dünyaya getirirken vefat etmiş, babası görev başında şehit olmuş Nil (Nazlı Bulum) doğum gününü annesinin ölüm yıldönümü olduğu için Asya (Cansu Dere) karakteri gibi hiç kutlamamıştır.
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28 yaşındaki genç güzel Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü eğitim almıştır.
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