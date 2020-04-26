Naziler'in kayıp altınları bu gölün dibinde saklı işte Toplitz Gölü'nün sırları
Nazilerin kayıp altınlarının bu gölün altında saklı olduğuna inanılıyor. Avusturya Alpleri'nde yer alan Toplitz Gölü, çevresiyle birlikte harika doğal güzelliğinin yanısıra ilgi çekici bir efsane nedeniyle de gündemde kalıyor.
Avusturya Alpleri'nde yer alan Toplitz Gölü, çevresiyle birlikte harika doğal güzelliğinin yanısıra ilgi çekici bir efsane nedeniyle de gündemde kalıyor.
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Bu efsaneye göre, Naziler 2. Dünya Savaşı’nı kaybedeceklerini anlayınca ellerindeki altın ve önemli belgelerin düşmanlarının eline geçmemesi için Hitler’in planını hızlıca uygulamaya koydu.
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Altın ve belge dolu metal sandıklar iyice izole edilerek Toplitz Gölü’nün derinliklerine atıldı.
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Bir buçuk kilometre uzunluğundaki göl Avusturya'nın ortasındaki Salzkammergut bölgesinde bulunuyor. Göl, 1943 yılında Naziler tarafından test istasyonu olarak kullanılmış, Naziler bu bölgeye işledikleri suçların delillerini saklamışlardı.
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