Nazan Öncel'in koronavirüs olduğu iddiası ortalığı karıştırdı açıklama geldi

Nazan Öncel, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

''Sadece ülkemizin değil tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı Kovid-19 (Koronavirüs) salgını ile ilgili her gün doğru yanlış bir çok haberle uyarıldığımız bu zor günlerde hakkımda münferit haber sitelerinde yayınlanan ve hastalıkla ilgili bazı semptomları gösterdiğim gerekçesiyle hastaneye başvurup test yaptırdığım ve bu testin pozitif çıktığı yönündeki haberler asılsız olup şahsımı ve sevenlerimi derinden üzmüştür.''