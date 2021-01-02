Naz Mila +18 paylaşımlarına devam ediyor iç çamaşırlı pozu olay!
Naz Mila evlilik programlarıyla adını duyurdu ardından +18 paylaşımlarıyla şoke etti.
Bir dönem herkes tarafından oldukça izlenen evlilik programlarındaki gerçekleri YouTube sayfasında anlatması ve programlarıdaki asi çıkışlarıyla tanınan Naz Mila, sosyal medya sayesinde adını duyuruyor.
Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Kırmızı iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşan ünlü gelin adayı, erotik pozlarıyla dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde de dantelli bir iç çamaşırı üzerindeyken Instagram'a bir video yükleyen Naz Mila, bu gönderiyi reklam için paylaştı.