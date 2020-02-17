Naz Elmas sosyal medyanın diline düştü paylaştığı fotoğrafı hemen sildi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Naz Elmas, paylaştığı fotoğrafa yanlış Photoshop yapınca takipçilerinin diline düştü.
Geçtiğimiz aylarda hayatını Erol Özmandıracı ile birleştiren ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmasıyla gündeme gelen Naz Elmas, sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Elmas, son paylaşımıyla ise olay oldu.
Sosyal medya hesabı Instagram'da bir fotoğraf paylaşan Naz Elmas, Photoshop'u öyle bir abarttı ki kalçasını yamulttu. Fotoğrafta düzeltme yapmak isterken kalçasını yamultan Naz Elmas, takipçilerinin diline fena düştü.
Eleştiri yağmuruna tutulan Naz Elmas, fotoğrafını sayfasından silerken kendisi hakkında haber yapan sitelere ''Fotoşop yok'' açıklaması gönderdi.
Naz Elmas'ın açıklaması ise fotoğrafını görenleri inandıramadı. Instagram'dan paylaşım yapan güzel oyuncu Photoshop'lu fotoğrafıyla çok konuşuldu.