Natalie Portman Oscar Ödülleri'nde kıyafetiyle olay! Kadın yönetmenlerin adını yazdırdı

Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman da tepkisini kırmızı halıda gösterdi ve aday olamayan kadın yönetmenleri unutmadı. Portman törene, Akademi tarafından adaylık alamayan kadın yönetmenlerin isimlerinin işlendiği bir kıyafet tercih etti.

İşte Natalie Portman'ın kıyafeti