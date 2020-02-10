Natalie Portman Oscar Ödülleri'nde kıyafetiyle olay! Kadın yönetmenlerin adını yazdırdı
Natalie Portman, Oscar Ödül töreninde adaylık alamayan kadınlara atıfta bulunmak için kıyafetlerine kadın yönetmenlerin adını yazdırdı.
Dün akşam gerçekleşen 92. Oscar Ödülleri törenine Natalie Portman, kıyafetiyle damga vurdu. Oscar ödüllü oyuncu, adaylık alamayan kadın adaylara atıfta bulunduğu kıyafeti ise kırmızı halının en çok konuşulan olayı oldu.
Oscar adayları açıklandığı sırada The Farewell, Booksmart, Little Woman gibi iddialı filmlerin kadın yönetmenlerinin Akademi tarafından görmezden gelinmesi ayrımcılık ve eşitsizlik yorumlarına yol açtı.
Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman da tepkisini kırmızı halıda gösterdi ve aday olamayan kadın yönetmenleri unutmadı. Portman törene, Akademi tarafından adaylık alamayan kadın yönetmenlerin isimlerinin işlendiği bir kıyafet tercih etti.
Portman'ın kıyafetinde Lorene Scafaria, Marielle Heller, Lulu Wang, Alma Har'el, Greta Gerwig, Mati Diop, Melina Matsoukas, Céline Sciamma gibi bu sene adaylık alamamış kadın yönetmenlerin isimleri yer alıyor.