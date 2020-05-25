NASA'dan göktaşı açıklaması! Dünyayı teğet geçecek
NASA’dan yapılan açıklamaya göre Big ben büyüklüğündeki göktaşı bugün gezegenimiz Dünya’yı teğet geçecek.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA), bilim dünyasını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. NASA, 2020 JX olarak adlandırılan asteroidin gezegenimizi teğet geçeceğini açıkladı.
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Söz konusu göktaşı, 46 ila 100 metre arasında bir uzunluğa sahip. İngiliz Daily Star’a göre bu gök cismi, İngiltere’nin başkenti Londra’nın simgelerinden Big Ben kulesi ile aşağı yukarı aynı boyutlara sahip.
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NASA’dan yapılan açıklamaya göre göktaşı gezegenimizden yaklaşık 7,4 milyon kilometre mesafeden geçecek.
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Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin oldukça yakın olduğu belirtiliyor.
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