NASA, asteroit simülasyonun sonuçlarını yayınladı: Türkiye riskli bölgede
NASA ve ESA'da görev alan bilim insanları gezegenimize çarpması muhtemel bir asteroidin simülasyonunu yaptı. Çıkan sonuçta Türkiye riskli bölgede yer aldı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde görülen ve hala gezegenimizin bir numaralı ortak gündeme olmaya devam eden koronavirüsü (Kovid-19) konuştuğumuz şu günlerde bilim dünyasından son derece ürkütücü bir açıklama geldi.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) görev alan bilim insanları yaklaşmakta olan bir asteroit için simülasyon yaptı.
Asteroidin Dünya’ya çarpması durumunda olası senaryoları ele alan bilim insanları olası acil durum planlarını masaya yatırdı ve bu cismin durdurulması için neler yapılabileceği üzerine planlar geliştirdi.
Çalışmada görev alan ekip, varsayımsal asteroit etki senaryosuna '2021 PDC' adını verdi. Bu senaryoya göre, gezegenimize 56 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit, 6 ay içinde Dünya'ya çarpacak.