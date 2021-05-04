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NASA, asteroit simülasyonun sonuçlarını yayınladı: Türkiye riskli bölgede

NASA, asteroit simülasyonun sonuçlarını yayınladı: Türkiye riskli bölgede

NASA ve ESA'da görev alan bilim insanları gezegenimize çarpması muhtemel bir asteroidin simülasyonunu yaptı. Çıkan sonuçta Türkiye riskli bölgede yer aldı.

NASA, asteroit simülasyonun sonuçlarını yayınladı: Türkiye riskli bölgede

İlk olarak 2019'un son günlerinde görülen ve hala gezegenimizin bir numaralı ortak gündeme olmaya devam eden koronavirüsü (Kovid-19) konuştuğumuz şu günlerde bilim dünyasından son derece ürkütücü bir açıklama geldi.

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NASA, asteroit simülasyonun sonuçlarını yayınladı: Türkiye riskli bölgede

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) görev alan bilim insanları yaklaşmakta olan bir asteroit için simülasyon yaptı.

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NASA, asteroit simülasyonun sonuçlarını yayınladı: Türkiye riskli bölgede

Asteroidin Dünya’ya çarpması durumunda olası senaryoları ele alan bilim insanları olası acil durum planlarını masaya yatırdı ve bu cismin durdurulması için neler yapılabileceği üzerine planlar geliştirdi.

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NASA, asteroit simülasyonun sonuçlarını yayınladı: Türkiye riskli bölgede

Çalışmada görev alan ekip, varsayımsal asteroit etki senaryosuna '2021 PDC' adını verdi. Bu senaryoya göre, gezegenimize 56 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit, 6 ay içinde Dünya'ya çarpacak.

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