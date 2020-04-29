NASA açıkladı! 2020 tüm zamanların en sıcak yılı olacak

Tüm dünya yazın artacak sıcaklıklar koronavirüs salgınını önler mi sorusuna cevap ararken, bilim insanlarından başka bir uyarı geldi. 2020'nin şimdiye kadarki en sıcak yıl olabilir. En sıcak yıl olmasa bile şimdiye kadar görülmüş en sıcak 5 yıldan biri olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.