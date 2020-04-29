NASA açıkladı! 2020 tüm zamanların en sıcak yılı olacak
Bilim insanları 2020'nin şimdiye kadarki en sıcak yıl olabileceğini, olmasa bile şimdiye kadar görülmüş en sıcak 5 yıldan biri olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.
Tüm dünya yazın artacak sıcaklıklar koronavirüs salgınını önler mi sorusuna cevap ararken, bilim insanlarından başka bir uyarı geldi. 2020'nin şimdiye kadarki en sıcak yıl olabilir. En sıcak yıl olmasa bile şimdiye kadar görülmüş en sıcak 5 yıldan biri olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.
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İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, 2020 bugüne kadar ölçülen en sıcak yıl olabilir. Haberin kaynağı ise NASA...
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NASA Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt tarafından yapılan araştırmaya göre bu durumun gerekleşme olasılığı yüzde 60 olarak belirlendi.
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Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) yapılan açıklamada ise bu ihtimalin yüzde 75 olduğu bilgisinin altı çizildi.
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