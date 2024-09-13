Narin ne görmüş olabilir?

Narin cinayetinin itirafçı Nevzat Bahtiyar’a jandarmadaki sorgusunda amca Salim Güran’ın yasak ilişkinin olup olmadığı soruluyor.

“Salim Güran, size özel hayatından söz eder miydi?

Eşi haricinde bir gönül ilişkisine şahitlik ettiniz mi?”

Nevzat Bahtiyar, “Çapkınlık yaptığını anlatmadı. Böyle bir şeyine şahitlik etmedim” diyor.

Sonra Nevzat

Savcılıkta, Salim Güran’ın Narin’in annesi Yüksel,

Amcasının eşi Maşallah ile cinsel ilişkisinin olduğunu ileri sürüyor.

Narin’in evlerinin ahırında yaşanan cinsel ilişkiyi gördüğü için öldürülmüş olabileceğini iddia ediyor.

Nevzat Bahtiyar;

“Salim Güran’ın Yüksel Güran ve amcasının eşi Maşallah ile ilişkisinin olduğu konuşuluyordu. Benim tahminim, Güran’ın iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi Narin'in görmesi, çocuğun bu gördüklerini anlatması durumunda toplumda, itibarsızlaşacağı ve aile içerisinde problemler yaşayacağından dolayı onu öldürmek istemiş olabilir.

Salim Güran yeğeni Uğurcan’ın düğünü olacağından ailenin erkek bireyleri davetiye dağıtmak üzere mahalle dışına çıktıklarından böyle bir ilişki yaşamak için Tavşantepe’de kalmış olabilir. Zaten beni çağırdığı nokta Arif Güran’ın ahırının yanıydı. Ahırda cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Kuran kursunda dönen Narin’in ahırda bir şeyler görmüş olabileceğini düşünüyorum.”

Nevzat’ın savcılık ifadesi, başka tanıkla doğrulanmadığı gibi, kimi verilerle çelişiyor.

Narin'in evine okulun bulunduğu yoldan gittiği kamera görüntülerinde var. Bu görüntüler Bahtiyar’ın iddiasını çürütüyor.

Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce kasten öldürmeden tutuklandı. Kararda, “Nevzat’ın bir kısmı tekrar, bir kısmı cevapsız, bir kısmı ikrar, bir kısmı da şüpheli ifadeleri birilerini korumaya çalıştığı izlenimini verirken, kısmen de çelişkiler barındırdığı” ifade ediliyor.

Bir ‘insan’

İşlemediği bir cinayetin cesedini neden yok etmek ister?

200 bin TL için cinayet işlenir mi?

Hem de aylık kazancı 150 bin TL olan,

Tavşantepe’deki evinin yanı sıra Çarıklı Mahallesi’nde yeni bir ev yaptıran,

Arabası olan biri…

Salim Güran’in Nevzat’a teklif ettiği para hasat sonrasında yani veresiye cinayet,

Nevzat tehdit edildiği ya da silah doğrultulduğu için mi suça ortak oldu?

Nevzat’la Salih’in ortak paydası nedir?

Nevzat Bahtiyar, cinayeti kendisi işlemiş olabilir mi?

Narin’i 25 dakika içerisinde kim, neden ve nasıl öldürdü?

Narin, cinsel saldırıya uğradı mı?

Narin amcası ve annesini mi gördü?

Yoksa

Nevzat’la Salih’imi?

Rapor verecek tüm bu soruların cevabını.

Daha Henüz Narin’i Hazmedemedi Bu Toplum

Tekirdağ’a bağlı Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki S.Y. bebeğin yaşam mücadelesi devam ediyor.

Tekirdağ’da 2 yaşındaki bebeğin darp edilmesiyle ilgili 5 kişi tutuklandı

Bakanlık, emniyet birimleri ve il müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti, olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltında

Olayın ardından anne Bakiye Yeniçeri ve komşunun çocuğu olduğu belirtilen 2 kişi tutuklandı. Daha sonrasında Bakiye Yeniçeri’nin dini nikahlı yaşadığı eşi ve bir kişi daha gözaltına alınıp adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Rahatsızlandığı söylenen bebek, yakınlarınca Malkara Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlandı. Bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Darp edildiği iddia edilen bebek, hastanedeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Deliller gizlenmiş, bebek 3 gün hastaneye götürülmemiş Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, ailenin delilleri sakladığını ve olayın üstünün örtülmesi için bebeğin hastaneye götürülmesini geciktirdiğini açıkladı.

"Anne burada çocuğun uğradığı maalesef cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Çocuğumuzun şu anki duruma düşmesine sebebiyet veriyor maalesef. Evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda. Zaten şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu” dedi.

Bir bebeğe cinsel istismarda bulunacak kadar,

Bir bebeğe tecavüz edecek kadar kokuşmuş olanlar oksijen israfıdır.

Bu insanlarla aynı dünya da yaşamak ahlak, erdem ve namus sahibi insanlara haksızlıktır.

O nedenle Velekum fi-lkisâsi hayâtun yâ uli-l-elbâbi le’allekum tettekûn(e)

Ey aklı erenler, özü sözü temiz kimseler, korunmanız, sakınmanız için kısasta size hayat var.