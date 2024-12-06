Narin Güran'ı unutmadık!

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın avucunda ve üzerinde bulunan saç ve kıl örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu, dava dosyasına eklendi.

Diyarbakır, Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılı, otopsi sırasında Narin'in sol avucunda bulunan saç ve kıl ile şortunun üzerinde bulunan kıl örneklerinin mitokondriyal DNA incelemesinin yapılmasını istemişti. Hazırlanan raporda; kıl örneğinin 29 santimetre ve kahverengi olduğu, kıl örneğinin her iki ucunda kök tespit edilmediği kaydedildi.

"Mitokondriyal DNA'da yüksek oranda polimorfizm gösteren kontrol bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre, Yüksel, Enes ve Narin Güran'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildi " bilgisi paylaşıldı.

Raporun devamında şu tespitlerde bulunuldu:

"Mitokondriyal DNA sadece anneden çocuğa aktarılır ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde (kardeşler, anneanne, teyze, dayı, teyze çocukları gibi) aynı baz dizilimine sahip olduğundan şahısların aynı annesel soydan gelip gelmedikleri ile ilgili bilgi sağlayabilir." bilgisine yer verilen raporda ayrıca, "Siyah şort üzerinde bulunan 29 santimetre ölçülebilen kahverengi kıl örneği üzerinden alınan sürüntü örneği DNA inceleme çalışmalarına cevap vermediği" tespiti yer aldı.

Narin Güran cinayetinde bugüne kadar 250 kişinin ifadesi alındı.

Şüphelilerin bir bölümü tutuklu, bir bölümü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 kişi tutuklu. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’un bu konudaki hassasiyetini biliyorum. Fakat sürecin ivedilikle tamamlanması ve gerekli işlemlerin sona ulaştırılması için adımların hızlandırılmasını kamu vicdanı adına rica ediyorum. Hiçbir şey olmamışçasına davranan Güran ailesinin bu rahatsız edici davranış ve halleri toplumu fazlasıyla germeye başladı. Hak eden hak ettiğini bulmalı.

Önce Müslüman Olmak mı? Yoksa Önce İnsan Olmak mı?

Dünya genelinde Yahudi nüfusu 13 milyon 750 bin. Bu nüfusun 5.978.600’ ü İsrail de yaşıyor. Günümüzde diasporadaki Yahudiler. 2010 itibarıyla en yoğun Yahudi nüfusu İsrail (5.978.600),

ABD (5,300,000),

Rusya (900,000),

Fransa (700,000),

Kanada (375,000),

Birleşik Krallık (295,000) ve Almanya (120,000)'dadır.

Türkiye'de Yahudilerin %95'i İstanbul'da yaşamakta, 2.500 civarında Yahudi İzmir'de yaşamakta ve çok daha küçük gruplar olarak, Adana, Ankara, Bursa, Çanakkale, İskenderun ve Kırklareli'nde yaşamaktadır.

ABD'deki Yahudi sayısı İsrail’deki Yahudi nüfusuna yakın. ABD yaşayan arkadaşlarıma şunu sordum Hamas’ı terör örgütü olarak mı, yoksa direnişçi olarak mı görüyorsunuz?

Hamas Gazze’ye sahip çıkan, İsrail işgaline karşı direnen, müdafaa hakkını kullanan savaşçılardır dedi. Bizim ülkemizde bile çoğunluğun ‘terörist ‘dediklerine, onlar Gazze’de yaşanan soykırım suçuna karşı direnenler diye cevap verdiler.

O nedenle önce Müslüman olmak değil önce insan olmak önemlidir. İnsan olmayı becerenler çaba gösterenler zaten Hak’kın razı olduğu Müslümanlarda olurlar inancındayım.

Bu arada her cumartesi saat 11.00 KRT TV’de Tülin Türkoğlu ile AYNALAR programında başarı hikayelerini anlatıyorum, sizleri de beklerim.

Keyifli Seyirler…