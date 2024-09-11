Narin Cinayetinde Soruşturma Önce Kadınlardan Başlamalı!



Yaşarken koruyamadık Narin’i ölüsünü de…

Yetişkin tabutun girdi toprağa oysaki çocuktu…

Çocuk olan Narin tabutunda bile çocuk olamadı, üzerine gelinlik konularak uğurlandı oyuncaklar yerine.

Adı gibi Narin davranılmadı.

Yalnızca bir suç ortaklığının eseri değil bu yaşatılanlar.

Koca bir köy sus ortaklığı yapıyor. Sahiplerinden aldığı talimatla.

Narin cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Bahtiyar, 48 yaşında.

Evli ve altı çocuk babası.

Sıva ustası.

Narin’i tanıyor.

Babasıyla bir husumeti olmadığını ifade ediyor.

Nevzat Bahtiyar ifadesinde,

Salih Güran, aracından inerek, geldi. Kendi aracının ön koltuğunda battaniyeye sarılı ve hareketsiz yatan bir insan olduğunu gördüm. Bunu göm ‘Ailen var, iyi düşün. Sana 200 bin TL veririm’ dedi. ‘Aracında torba var mı?’ dedi. Bagajdan çuval çıkartarak verdim. Çocuğu çuvala koyduk. Üzerinde siyah tişört ve şort, asılı küçük çanta vardı. Sağ kulağının arkasında boyunda kızarıklık vardı. Çuvalın ağzını bağlamadan arka koltuğumun önündeki paspasa koydum. Salih Güran, ‘Eğritutmaz deresine götür’ diyerek, eliyle işaret etti. Yolda pişmanlık duydum. Ancak aldığım şeyden kurtulmam gerektiğini düşündüm.”

Bahtiyar, dere kenarında durduğunu, Narin’in çantasının ipiyle çuvalın ağzını bağladığını anlatıyor.

Nevzat Bahtiyar

“Ağacın yanında derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım. Çuval birisi tarafından bulunur diye üzerinde taş koydum. Taşın büyüklüğü 15-20 kg civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım.”

Nevzat Bahtiyar’ın anlattıkları oturmuyor. Çünkü bir insanın, başkası tarafından işlediği cinayette ortaklık yapması için (cesedi ortadan kaldırması) 200 bin lira için bunu yapması mümkün değil.

Salih Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında kan bağı, ailevi yakınlık veya sıkı bir arkadaşlık yok.

Nevzat bu cinayete dostunu korumak için de ortak olmadı.

Para içinde.

Çünkü kendisi sıva ustası ayda zaten 150 bin lira kazanıyor.

Böyle bir durumda bir ceset üstlenilir mi?

Böyle bir durumda cinayete ortak olunur mu?

Nevzat Bahtiyar, cesedi dereye gömmeyi neden kabul etmiş olabilir?

Nevzat Bahtiyar, gereksiz detayları aktararak geçiştirmeye, dikkatleri farklı yöne çekmeye çalışıyor. Ama en kritik sorularda “Hatırlamıyorum” diyor.

Güran’ın aracında başkalarının olup olmadığı sorusuna “Arka camlar siyah olduğu için dikkat etmedim” şeklinde yanıt veriyor.

Cesedin vücudu sıcak mıydı, katılaşmış mıydı?

Onu da hatırlamıyor!

Ama Narin’in tişörtünün rengini, sağ kulağının arkasındaki kızarıklığı hatırlıyor.

Fakat sol bacağının diz kapaktan aşağısının kesik olup olmadığını hatırlamıyor.

Cesedin Narin’e ait olduğunu, dere yatağında çuvalı bağladığı esnada öğrendiğini iddia ediyor.

İnsan cesedi alırken kim bu demez mi, bakmaz mı? Ya da beni karıştırma demez mi? Kolluk kuvvetlerine gidip durumu anlatmaz mı?

Nevzat çuvalı tek başına dereye koyduğunu ve bu işi yarım saatte yaptığını söylüyor.

Yüksek debiyle akan derede,

İçinde ceset olan çuvalı gömmek,

15-20 kilogram ağırlığında taş bulup üzerine bırakmak,

Yarım saat boyunca aynı yerde debelenmek,

Mümkün mü?

90 hanelik bir köyde 19 gün boyunca cesedin bulunamaması, Narin’in kim veya kimler tarafından, niçin ve ne şekilde öldürüldüğünün tespit edilememiş olması, kolektif bir suç ve sus ortaklığının göstergesidir.

Nevzat Bahtiyar önce Narin’i Gömdü, sonra ‘kayıp’ diye aradı

Bahtiyar’ın Narin’i dere yatağına gömdüğü gün namazlarını kılıp, eşi, annesi ve komşularla birlikte ‘kayıp’ çocuğu araması, beni dehşete düşürdü.

Bahtiyar

“Buradan (dereden) çıkarak aracıma bindim, baldızım Zeynep’e gittim. Patlıcan doğruyorlardı. Çay içtim, peynir aldım. İnşaat halindeki evim gittim. Gitmişken fayans işlerini hallettim. Oğlum Ferhat’la Tavşantepe Mahallesi’ndeki evimize geldik. Saat 19’du. İnsan hareketliliği vardı. Annem ve eşim Narin’i arıyormuş. Namaz kıldım. Narin’i arama faaliyetine katıldım.

Narin’in küçük bedeninde kesici- delici alet ve silah yaralaması ile iç kanama tespit edilmediği belirtildi. Ölüm nedenine ve ölüm şekline ilişkin beyanda bulunulmadı.

Narin’in nasıl öldürüldüğünü inceleme sonuçları ortaya koyacak.

Narin cinayetinde şüphelilerin soruşturmasına kadınlardan başlanmasının süreci hızlandıracağını düşünüyorum.

Kadınlarda çözülme daha hızlı olur.