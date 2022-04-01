Namaza başlayan Tuba Ünsal gelen tepkilere bakın ne dedi! 'Babaannem kara çarşaflı bir Müslüman' demişti
Geçtiğimiz günlerde yaptığı namaz açıklamasıyla çok konuşulan oyuncu Tuba Ünsal, gelen tepkilere sessiz kalmadı.
Hastalığı nedeniyle zor günleri geride bırakan Tuba Ünsal geçtiğimiz haftalarda Şamdan Plus dergisine röportaj vermişti.
Ünsal "Hayatta sizin için de her şey hep çok yolunda gitmemiştir herhalde, arada takıldığınız anlar da olmuştur öyle değil mi? Böyle anlarda nelerden güç aldınız?" sorusuna yanıtı olay olmuştu.
Ünsal "Dua ederim. Küçükken çok dindar bir ailenin parçasıydım, babaannem kara çarşaflı bir Müslüman idi. Babaanem Sare'yle müthiş bir ilişkim vardı." ifadelerini kullanmıştı.
"Kızıma onun adını koyarken dua ettim, ruhu ona üflensin, onun gibi merhametli biri olsun diye" diyen Ünsal "Onun sayesinde namaz kılmayı, dua okumayı ve ibadet etmeyi öğrenmiştim." demişti.