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Namaza başlayan Tuba Ünsal gelen tepkilere bakın ne dedi! 'Babaannem kara çarşaflı bir Müslüman' demişti

Namaza başlayan Tuba Ünsal gelen tepkilere bakın ne dedi! 'Babaannem kara çarşaflı bir Müslüman' demişti

Geçtiğimiz günlerde yaptığı namaz açıklamasıyla çok konuşulan oyuncu Tuba Ünsal, gelen tepkilere sessiz kalmadı.

Namaza başlayan Tuba Ünsal gelen tepkilere bakın ne dedi! 'Babaannem kara çarşaflı bir Müslüman' demişti

Hastalığı nedeniyle zor günleri geride bırakan Tuba Ünsal geçtiğimiz haftalarda Şamdan Plus dergisine röportaj vermişti. 

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Namaza başlayan Tuba Ünsal gelen tepkilere bakın ne dedi! 'Babaannem kara çarşaflı bir Müslüman' demişti

Ünsal "Hayatta sizin için de her şey hep çok yolunda gitmemiştir herhalde, arada takıldığınız anlar da olmuştur öyle değil mi? Böyle anlarda nelerden güç aldınız?" sorusuna yanıtı olay olmuştu. 

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Namaza başlayan Tuba Ünsal gelen tepkilere bakın ne dedi! 'Babaannem kara çarşaflı bir Müslüman' demişti

Ünsal "Dua ederim. Küçükken çok dindar bir ailenin parçasıydım, babaannem kara çarşaflı bir Müslüman idi. Babaanem Sare'yle müthiş bir ilişkim vardı." ifadelerini kullanmıştı. 

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Namaza başlayan Tuba Ünsal gelen tepkilere bakın ne dedi! 'Babaannem kara çarşaflı bir Müslüman' demişti

"Kızıma onun adını koyarken dua ettim, ruhu ona üflensin, onun gibi merhametli biri olsun diye" diyen Ünsal "Onun sayesinde namaz kılmayı, dua okumayı ve ibadet etmeyi öğrenmiştim." demişti. 

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