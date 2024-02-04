Nakliyeciler 28 bin lira istedi inat etti 3 gün sürüp kendisi getirdi 9 bin liraya mal oldu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen adlı vatandaş internet üzerinden beğendiği traktörü bundan 4 gün önce satın almak için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gitti. Satın aldığı traktörü Bitlis’e getirmek isteyen Emen, nakliye firmaları 28 bin TL gibi bir rakam istedi.