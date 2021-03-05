Nakış gibi işliyor 5 yılda hayatı değişti! Artvinli ahşabı sanat eserine dönüştürüyor
ARTVİN'de Mecit Çeliktaş (38), geleneksel yöntemlerle ahşaba şekil veriyor. Makine kullanmadan tamamen el emeğiyle çalışan Çeliktaş, kapı ve dekoratif eşya üretip onları motiflerle süslüyor.
Arhavi ilçesinde yaşayan Mecit Çeliktaş, 5 yıldır butik atölyesinde ahşap oyma sanatıyla yakından ilgileniyor. Ahşapları tıpkı bir nakış gibi işleyen Çeliktaş, günlerce, hatta yıllarca bir eserin üzerinde işçilik yapıyor. Ahşaptan kapı, dekoratif eşyaların yanı sıra oyuncaklar da yapan Çeliktaş, hiçbir makine yardımı almadan, tamamen el işçiliği ile ahşaba şekil veriyor.
Türkiye'ye gönderiyor: Özellikle ahşaptan yaptığı kapılar büyük ilgi gören Çeliktaş, sipariş üzerine Türkiye’nin her yerine yaptığı kapıları gönderiyor.
Atölyeden arta kalan zamanlarında müzikle de uğraşan Çeliktaş, saz, bağlama, kaval, gayda ve tulum gibi birçok enstrümanı da çalıyor, yenisini üretip, tamiratını da gerçekleştiriyor.
Çeliktaş, uyku haricinde neredeyse tüm zamanı sanatsal faaliyetlere geçiriyor.