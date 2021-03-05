Nakış gibi işliyor 5 yılda hayatı değişti! Artvinli ahşabı sanat eserine dönüştürüyor

Arhavi ilçesinde yaşayan Mecit Çeliktaş, 5 yıldır butik atölyesinde ahşap oyma sanatıyla yakından ilgileniyor. Ahşapları tıpkı bir nakış gibi işleyen Çeliktaş, günlerce, hatta yıllarca bir eserin üzerinde işçilik yapıyor. Ahşaptan kapı, dekoratif eşyaların yanı sıra oyuncaklar da yapan Çeliktaş, hiçbir makine yardımı almadan, tamamen el işçiliği ile ahşaba şekil veriyor.