Müzisyen Güneş sahnede saçını kesti! "Saçımı toplayan kişi hariç kimseye özür borcum yok"
UZ ile yaptığı Dua isimli düeti ile şöhreti yakalayan rapçi Güneş sahnede şarkı söylerken saçını kesti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki alan şarkıcı İnstagram hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Rap şarkıcısı UZİ ile yaptığı 'Dua' isimli düeti ile müzik dünyasında adını duyuran Türkçe Rap'in en çok bilinen kadın sanatçılarından Güneş dünki konserinde yaptığı hareketle sosyal medyada viral oldu.
Sahnede şarkı söylediği sırada elinde bulunan makasla bir anda saçını kesmeye başlayan Güneş bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki aldı.
Hayranlarının 'Hayır!' 'Yapma!' diye bağırmasına aldırmayan Güneş saçlarını sahnede kesti.
Ünlü rapçi olayın ardından aldığı tepkilere sosyal medya hesabı üzerinden story atarak yanıt verdi.