Mutsuz vücudun verdiği sinyallere dikkat!

Tatlı yeme isteği

Serotinin seviyeniz düşük olduğunda vücudunuz serotin seviyesini yükseltmek için şeker içeren ürünlere ihtiyaç duyabilir. Şker içeren ürünler, serotinin hormonunun seviyesini yükselterek ruh halinizi iyileştirir ve kendinizi daha iyi hissedersiniz. Ancak bu yalnızca kısa bir süre için etkili olur. Sonuç olarak mutluluk hormonunun seviyesi daha da azalır ve bu ürünlere tekrar ihtiyacınız olduğunu hissedersiniz, bu da bir çeşit bağımlılık haline sebep olur.