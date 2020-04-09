Mutsuz vücudun verdiği sinyallere dikkat!
Mutluluk sadece bir zihin durumu ve yaşama karşı olumlu bir tutum değildir. Ayrıca vücuttaki bazı kimyasal süreçlerle de ilişkilidir. Özellikle bazı hormonların eksikliği hoşnutsuzluğa ve hatta depresyona yol açabilir.
Tatlı yeme isteği
Serotinin seviyeniz düşük olduğunda vücudunuz serotin seviyesini yükseltmek için şeker içeren ürünlere ihtiyaç duyabilir. Şker içeren ürünler, serotinin hormonunun seviyesini yükselterek ruh halinizi iyileştirir ve kendinizi daha iyi hissedersiniz. Ancak bu yalnızca kısa bir süre için etkili olur. Sonuç olarak mutluluk hormonunun seviyesi daha da azalır ve bu ürünlere tekrar ihtiyacınız olduğunu hissedersiniz, bu da bir çeşit bağımlılık haline sebep olur.
Baş ağrısı
Kaygı çeken, günlük olaylar yüzünden fazla düşünen, sürekli korkan ve mutsuz insanlarda migren tipi baş ağrıları daha sık gözlenmektedir.
Uykusuzluk
Uykusuzluk da düşük serotonin seviyesinin sonuçlarından biridir. Düşük serotonin uyku problemlerine sebep olur ve buna bağlı olarak ruh haliniz de değişebilir. Uykusuz olduğunuzda sürekli stresli ve gergin hissedebilirsiniz.
Göğüs hassasiyeti
Ruh halimizi etkileyen başka bir hormon eksikliği, aynı zamanda sağlığımızı da etkiliyor.Bir kadının östrojen seviyesi düştüğünde, meme hassasiyeti yaşayabilir.