Mutluluk hormonu oksitosin nasıl artırılır ne yemeliyiz?
“Aşk hormonu”, “mutluluk hormonu” ve “sevgi hormonu” olarak bilinen oksitosin nedir ve seviyesi nasıl artılır? Hangi besinler oksitosin düzeyini yükseltir?
Hipofiz bezinin arka bölgesinden sentezlenen oksitosin mutluluk, aşk ve sevgi hormonu olarak tanımlanır. Çünkü oksitosin hormonu, sevildikçe, dokundukça, sarıldıkça, arzulandıkça artan bir hormondur.Bu hormon kadın ve erkek arasında hoşlanma, aşk gibi güzel duyguların sonucunda salgılanır ve mutluluk hissi verir. Peki oksitosin nasıl artar?
Çiftlerin birbirine sarılması, el ele tutuşması oksitosin seviyesini arttıran etkenlerden biridir. Çiftler arasındaki her yakın temasta, her dokunmada bu hormonun seviyesi artar. Bu durum hem çiftler arasındaki bağın kuvvetlenmesini hem de bireylerin rahatlamasını sağlar.
Kimileri için evcil hayvanları evlat gibidir. Hayvan severler için evcil hayvana sarılmanın ve onunla oynamanın sakinleştirici bir etkisi vardır. Bu durum oksitosin seviyesini de arttırır.
Sadece fiziksel aktiviteler değil, psikolojik unsurlar da oksitosin seviyesinin artmasında etkilidir. Kuzey Carolina Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma sonucunda ev kadınların kocalarını düşündüklerinde hızla oksitosin salgıladıklarını ortaya çıkmıştır.