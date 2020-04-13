Mutluluk hormonu oksitosin nasıl artırılır ne yemeliyiz?

Hipofiz bezinin arka bölgesinden sentezlenen oksitosin mutluluk, aşk ve sevgi hormonu olarak tanımlanır. Çünkü oksitosin hormonu, sevildikçe, dokundukça, sarıldıkça, arzulandıkça artan bir hormondur.Bu hormon kadın ve erkek arasında hoşlanma, aşk gibi güzel duyguların sonucunda salgılanır ve mutluluk hissi verir. Peki oksitosin nasıl artar?