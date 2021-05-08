Mutlu eden besinler nelerdir? Mutlu hissetmenizi sağlayacak 8 harika besin!
Şehir hayatının yoğunluğu, iş stresi, kişisel sorumluluklar gibi pek çok etken gün içinde kendimizi mutsuz hissetmemize yol açabiliyor. Mutsuz hissettiğiniz anlarda size moral verecek 10 yiyeceği paylaşıyoruz.
Çoğu insan mutsuz ya da stresli olduğunda daha çok yemek yeme eğilimindedir. Özellikle stres altındayken çiğneme refleksiyle daha çabuk stres atmak için sert yiyecekler tercih edilmekte ya da daha fazla tatlı tüketilmektedir. Bunlar haricinde fast food ve yağlı yiyecekler de kolay yoldan doygunluk sağladıkları için kişilere geçici bir mutluluk sağlayabilmektedir. Serotonin içeren yiyecekler enerji kaynağı ve mutluluk sağlayan besinlerdir ve kalorileri yüksektir. Örneğin kuruyemişler, enerji verdikleri için beraberinde mutluluk da getirmektedir. Bunların fazla tüketimi enerji ve mutluluk artışının yanı sıra kilo artışına da neden olabilmektedir. Bu yiyeceklerin geçici mutluluğa sebep olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Geçici mutluluğun artan kilolarla birlikte kalıcı bir mutsuzluğa dönüşmemesi için bu gıdaların sınırlı olarak tüketilmesi büyük önem taşıyor.
Mutluluk veren besinler
BİTTER ÇİKOLATA: Tatlı istediğini diğer çikolatalara oranla daha hızlı keser. Kahvenin yanında küçük bir ya da iki kare bitter çikolata tüketmenin sakıncası yoktur.
MUZ: Serotonin içeriği yüksek olan bir meyvedir. Ara öğün olarak günde 1 tane tüketilebilir.
CEVİZ: Fındık, çiğ badem, fıstık gibi kuruyemişler de seratonin açısından zengin olsalar da ceviz bu konudaki en etkin kuruyemiştir. Günde 2-3 ceviz tüketmek kişinin steresinin azalmasına ve kendini daha mutlu hissetmesine yardımcı olabilir.