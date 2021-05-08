Mutlu eden besinler nelerdir? Mutlu hissetmenizi sağlayacak 8 harika besin!

Çoğu insan mutsuz ya da stresli olduğunda daha çok yemek yeme eğilimindedir. Özellikle stres altındayken çiğneme refleksiyle daha çabuk stres atmak için sert yiyecekler tercih edilmekte ya da daha fazla tatlı tüketilmektedir. Bunlar haricinde fast food ve yağlı yiyecekler de kolay yoldan doygunluk sağladıkları için kişilere geçici bir mutluluk sağlayabilmektedir. Serotonin içeren yiyecekler enerji kaynağı ve mutluluk sağlayan besinlerdir ve kalorileri yüksektir. Örneğin kuruyemişler, enerji verdikleri için beraberinde mutluluk da getirmektedir. Bunların fazla tüketimi enerji ve mutluluk artışının yanı sıra kilo artışına da neden olabilmektedir. Bu yiyeceklerin geçici mutluluğa sebep olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Geçici mutluluğun artan kilolarla birlikte kalıcı bir mutsuzluğa dönüşmemesi için bu gıdaların sınırlı olarak tüketilmesi büyük önem taşıyor.