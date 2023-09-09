'Müteahhit günahlarını affettirmek için yaptı' deniliyor Gümüşhane'de bu camiye bakan dönüp bir daha bakıyor

“6 katlı cami mi olur diyorlar”

İnşaatın bitmek üzere olduğunu ve destek beklediklerini söyleyen inşaat sorumlusu Mürsel Gergin, “Burası kayalık bir semtti. Burada kayaları kırarak konutlar yapıldı. Konutlar yapılırken bu arazi de ibadet alanı olarak belirlendi. Buraya hem bir cami hem de Kuran kursu ve yurt olarak yapalım diye yola çıktık.