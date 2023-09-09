'Müteahhit günahlarını affettirmek için yaptı' deniliyor Gümüşhane'de bu camiye bakan dönüp bir daha bakıyor
Gümüşhane’de olumsuz arazi şartları nedeniyle kayalık alanda inşa edilen “6 katlı cami” görenleri hayrete düşürüyor. inşaat sorumlusu Mürsel Gergin "'Burayı yapan müteahhit 6 katlı bina yaptı üstüne de cami yaptı, demek ki günahları çok günahlarını affettirmek için yaptı' diyenler oluyor” diye konuştu.
Gümüşhane’nin Oltanbey mahallesinde yapımına 2014 yılında başlanan ve mahallenin kayalık arazisi ve yer sıkıntısı nedeniyle 5 kat üzerine inşa edilen cami mimarisiyle görenleri şaşırtıyor.
Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldığı öğrenilen ve kısa bir süre içerisinde tamamlanacak olan binanın ilk 2 katı market ve kafeterya, 3 katı ise kız Kuran Kursu olarak hizmet verirken, en üst katında da bin kişilik 2 katlı Mescid-i Aksa Camii yer alıyor.
Caminin arazi şartları ve arsa sıkıntısı nedeniyle 5 kat üzerine inşa edildiğini söyleyen inşaat sorumlusu Mürsel Gergin, vatandaşların alttaki katların kullanım amacını bilmediğinden burayı 6 katlı cami olarak adlandırdığını ve caminin girişinin üst kısımda bulunan yol üzerinde olduğunu söyledi.
“6 katlı cami mi olur diyorlar”
İnşaatın bitmek üzere olduğunu ve destek beklediklerini söyleyen inşaat sorumlusu Mürsel Gergin, “Burası kayalık bir semtti. Burada kayaları kırarak konutlar yapıldı. Konutlar yapılırken bu arazi de ibadet alanı olarak belirlendi. Buraya hem bir cami hem de Kuran kursu ve yurt olarak yapalım diye yola çıktık.