Muş'taki bu çeşmede 'Hızır'ın atının ayak izi var! Korumaya aldılar

"Bu ziyaret yerinin yaşatılması gereklidir"

Varto Hızır Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veli Beyazgül, "Son günlerde meydana gelen sel felaketinden dolayı Hızır Çeşmesi zarar görmüştür. Bizlerin 2 yıldır sürdürmekte olduğu bir çalışma var. Varto Hızır-Der adıyla inşallah kurumsallaşacağız. Bu ziyaret için halkımızın duyarlı olması gereken noktalar var. Ama şu anda en acil konu dere ıslahının yapılması bu ziyaret yerinin yaşatılması gereklidir. Ziyaret kültürümüz son zamanlarda dejenere olmaya başladı. Hızır kutsalı dışardan gelen veya bazı değerler dışında kalan insanlar tarafından yıpratılmaya başlandı. Burada kurbanını kesen kendisi ile götürmeli ve çöpünü kendisi ile götürmeli, yani çok sayıda dikkat edilmesi gereken kurallar var" dedi.