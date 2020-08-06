Muş'taki bu çeşmede 'Hızır'ın atının ayak izi var! Korumaya aldılar
MUŞ'ta Hazreti Hızır'ın atının ayak izleri olduğuna inanılan çeşme, sel nedeniyle koruma altına alındı. Yurt dışından dahi ziyaret alan çeşmedeki taş, öpülerek dua ediliyor.
Varto'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki 70 hane ve 500 nüfusun yaşadığı Beşikkaya köyündeki Hızır Çeşmesi, hemen her gün onlarca vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Burada piknik yapanlar, dilek ağacına dileklerini astıktan sonra Hazreti Hızır'ın atının ayak izlerinin bulunduğuna inanılan taşı öpüp dua ediyor.
Hızır Çeşmesi'nde kurban da kesen vatandaşlar, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından ziyaretçilerin geldiği Hızır Çeşmesi, geçen günlerde yaşanan yağış sonrası selde zarar gördü. Piknikçilerin bölgeyi kirletmeleri üzerine Vartolu şair, yazar ve müzisyenlerden oluşan grup Hızır Çeşmesi'nde toplantı yaptı.
"Bu ziyaret yerinin yaşatılması gereklidir"
Varto Hızır Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veli Beyazgül, "Son günlerde meydana gelen sel felaketinden dolayı Hızır Çeşmesi zarar görmüştür. Bizlerin 2 yıldır sürdürmekte olduğu bir çalışma var. Varto Hızır-Der adıyla inşallah kurumsallaşacağız. Bu ziyaret için halkımızın duyarlı olması gereken noktalar var. Ama şu anda en acil konu dere ıslahının yapılması bu ziyaret yerinin yaşatılması gereklidir. Ziyaret kültürümüz son zamanlarda dejenere olmaya başladı. Hızır kutsalı dışardan gelen veya bazı değerler dışında kalan insanlar tarafından yıpratılmaya başlandı. Burada kurbanını kesen kendisi ile götürmeli ve çöpünü kendisi ile götürmeli, yani çok sayıda dikkat edilmesi gereken kurallar var" dedi.
Varto Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ, Varto'da Hızır Derneği'nin kurulması için çalışma başlattıklarını bildirdi.