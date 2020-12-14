Mustafa Üstündağ Seda Torunlar'da aradığı aşkı bulamadı yeni aşk çabuk bitti
Mustafa Üstündağ ve Seda Torunlar'dan kötü haber geldi. Çift, kısa süreli ilişkisine nokta koydu.
Mustafa Üstündağ, geçtiğimiz ocak ayında 10 yıllık evliliğini bitirdi. Meslektaşı Ecem Özkaya ile boşandı. Ardından yeni bir aşka yelken açan Üstündağ, yine aradığı aşkı bulamadı.
Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açmıştı. Seda Torunlar ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, aradığı aşkı yine bulamadı.
Çiftin aşkları iki ay sürdü. Ayrılık kararından sonra sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, beraber oldukları fotoğrafları da sildi.
Üstündağ'ın Özkaya ile evliliğinden Ahmet Kaan adında bir çocuğu bulunuyor. Üstündağ, Yılan Hikayesi, Kurtlar Vadisi, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin yanı sıra, pek çok filmde de rol almıştı.