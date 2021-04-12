Mustafa Üstündağ gözaltına alındı EDHO'nun eski yıldızı silahlı kavgaya karıştı
TOSFED Rallisi'nin yapıldığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kupa töreni esnasında ortalık karıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncusu silahlı kavgaya karşısınca gözaltına alındı.
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynayan Mustafa Üstündağ, TOSFED Ralli Kupası'nın ardından arkadaşlarıyla beraber ortalığı ayağa kaldırdı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından büyük kavga çıktı.
EDHO'Nun eski yıldızı Mustafa Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.
Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.
Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.