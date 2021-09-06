Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic için, sevgilisi Melis Sütşurup'tan bomba çıkış!
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup'tan, Sandal'ın eski eşi Emina Jahoviç hakkında flaş iddia! Sütşurup, Jahoviç'in sahte Instagram hesabı açıp kendisini takip ettiğini ve izlediğini öne sürdü.
Mustafa Sandal, oğlu Yaman ve sevgilisi Melis Sütşurup’la Bodrum’da tatil yaptı. Sütşurup, bu tatilin ardından, sevgilisi Mustafa Sandal'ın 10 yıl evli kaldığı ve 2018 yılında boşandığı eski eşi Emina Jahoviç’in kendisini sahte hesaplarından takip etmeye başladığını ileri sürdü. Sütşurup, Sırp şarkıcının, Instagram'da sahte hesap açıp kendisini takibe aldığını ancak teknoloji mağduru olup yakayı ele verdiğini iddia etti.
Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini 2018'de bitiren Yaman ve Yavuz adında iki oğulları olan Emina Jahovic, sosyal medya mağduru oldu. Sırp şarkıcıyı geçtiğimiz ay oğlu Yaman'ın, Melis Sütşurup'la Bodrum tatilinde verdiği mutuluk pozlarından sonra merak sardı.
Fake hesabından Sandal'ın aşkının paylaşımlarını inceleyen Jahovic, kendisini ele verdi. Yaptığı paylaşımları saniyeler sonra görüntüleyen takipçi, Melis Sütşurup'un dikkatinden kaçmadı. Sütşurup ise hesabın Emina tarafından açıldığını anladı.
Takvim'in haberine göre; Merak uyandıran takipçiyi inceleyen Sütşurup, bu hesaptan sürekli Emina Jahovic'e güzel yorumlar yapıldığını fark etti.