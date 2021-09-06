Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic için, sevgilisi Melis Sütşurup'tan bomba çıkış!

Mustafa Sandal, oğlu Yaman ve sevgilisi Melis Sütşurup’la Bodrum’da tatil yaptı. Sütşurup, bu tatilin ardından, sevgilisi Mustafa Sandal'ın 10 yıl evli kaldığı ve 2018 yılında boşandığı eski eşi Emina Jahoviç’in kendisini sahte hesaplarından takip etmeye başladığını ileri sürdü. Sütşurup, Sırp şarkıcının, Instagram'da sahte hesap açıp kendisini takibe aldığını ancak teknoloji mağduru olup yakayı ele verdiğini iddia etti.