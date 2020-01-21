Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' eserindeki iddiaları Defne Samyeli affetmedi!
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın kaleme almış olduğu 'Beni Ağlatma' kitabında gerçek dışı bir iddiayı gündeme getirdiği için Sandal'a dava açacağını söyleyen Defne Samyeli geri adım atmadı.
Yakın zamanda ünlü popçu Mustafa Sandal'ın hayatını yazdığı 'Beni Ağlatma' eserinde Tuba Ünsal'la yaşadığı aşkın yanı sıra Defne Samyeli ile de gözlerden uzak aşk yaşadıklarını açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Mustafa Sandal'ın bu iddialarına Defne Samyeli'den çok sert yanıt geldi. Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım.
Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" dedi.
Sandal'ın kitabın yeni baskısında Defne Samyeli ile ilgili bölümü kaldıracağı iddia edildi. Samyeli ise geri adım atmadı.