Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' eserindeki iddiaları Defne Samyeli affetmedi!

Mustafa Sandal'ın bu iddialarına Defne Samyeli'den çok sert yanıt geldi. Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım.