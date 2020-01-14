Mustafa Sandal'ın aşk iddialarına Defne Samyeli'den çok sert yanıt geldi!
Mustafa Sandal hayatını yazdığı 'Beni Ağlatma' kitabında Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazdı. Bu itirafa sinirlenen Samyeli ile Sandal arasında tartışma çıktı.
Şarkıcı Mustafa Sandal hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' kitabında bomba bir itirafla gündeme oturdu. Sandal, ilişkilerinin gizli kalmasını istediği için Defne Samyeli'den terk edildiğini söyledi. Sandal'ın bu itiraflarından sonra gözler Defne Samyeli'ye çevrilmişti.
Sandal, "Defne ne istediğini bilen, net bir kadın. 'Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor' dedi ve yapması gerekeni yaptı" itirafıyla da olay oldu. Mustafa Sandal'ın bu açıklamalarına Defne Samyeli'den çok sert bir cevap geldi.
22 yaşında Eren Talu ile evlenip boşanan Defne Samyeli bu iddialara yanıt verdi. Samyeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim de bir 'ilişkiyi gizli yaşamak istemediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da, 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam."