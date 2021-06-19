Mustafa Sandal'dan yıllar sonra 'hak yedim' itirafı! Özür diledi!
Mustafa Sandal’ın kült olmuş hit’lerinden “Aşka Yürek Gerek” şarkısı sebebiyle Dilek Budak adlı şarkıcının piyasadan silinmeye çalışıldığı ve engellenildiği iddiaları yıllar ortaya çıkmıştı ancak Sandal reddetmişti. Ünlü şarkıcı yıllar sonra gerçeği kabul etti ve özür diledi.
Buket Aydın'ın programına katılan Mustafa Sandal ve önemli açıklamalara ve itiraflara imza attı.
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Sandal çok sevilen 'Aşka Yürek Gerek' şarkısıyla aslında başka bir müzik emekçisinin hakkını yediğini itiraf etti.
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Mustafa Sandal’ın hit şarkısı “Aşka Yürek Gerek” sebebiyle Dilek Budak adlı şarkıcının piyasadan silinmeye çalıştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
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Pop Bizde adlı İnstagram magazin sayfasının yer verdiği iddiaya göre ise, Sandal'ın Aşka Yürek Gerek şarkısıyla ilgili hikayeyle ilgili çok farklı detaylar var...
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