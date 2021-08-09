Mustafa Sandal'dan 'Afgan mülteci genç kıza tecavüz etti' haberine isyan!

AFGANİSTAN'da Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye 'sığınmak' üzere olduğu gerekçesiyle Van'dan geçiş yaptıkları öne sürülen Afganlarla ilgili her gün kamuoyunda yeni bir konu ortaya atılıyor. Dükkan hırsızlığı, gasp ve son olarak da tecavüz gibi saldırılarla gündeme gelen Afgan mültecilere genel olarak bir tepki uyanmış durumda. Demet Akalın, Gülben Ergen, Pınar Altuğ, Ezgi Mola, Mustafa Sandal ve daha pek çok ünlü isim sosyal medyada sıklıkla Afganların ülkeden gönderilmesine ilişkin paylaşımlara yer veriyor.