Mustafa Sandal karantinada olduğu iddialarına işte böyle cevap verdi

Evde çalışırken sosyal medyada video paylaşan Sandal, iddiaları yalanlayarak ''Ben de herkes gibi evdeyim. Çocukları uyuttum biraz önce. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok'' açıklaması yaptı.

İşte Mustafa Sandal'ın açıklamaları