Mustafa Sandal karantinada olduğu iddialarına işte böyle cevap verdi
Mustafa Sandal'ın katıldığı bir düğünde yabancı misafirlerin de yer alması nedeniyle ev karantinasında olduğu iddia edildi. Sandal, o iddialara evinden çektiği video ile cevap verdi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya hızla yayılan Koronavirüs salgını Türkiye'de de görülünce birçok asılsız haber sosyal medyada dolanmaya başladı. YAlan haberlerin kurbanların biri de Mustafa Sandal olunca, Instagram hesabından çektiği video ile duruma açıklık getirdi.
Mustafa Sandal'ın yabancı misafirlerin de katıldığı bir düğüne gitmesiyle Koronavirüs şüphesiyle ev karantinasında olduğu iddia edildi. Mustafa Sandal, Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı.
Evde çalışırken sosyal medyada video paylaşan Sandal, iddiaları yalanlayarak ''Ben de herkes gibi evdeyim. Çocukları uyuttum biraz önce. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok'' açıklaması yaptı.
Peki, Mustafa Sandal kimdir?
11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mustafa Sandal'ın annesi Adanalı babası ise Erzincan kökenlidir. İlköğrenimini Tarabya'daki Özel Dost İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra orta ve lise öğrenimi için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Léman Koleji'ne gitti.