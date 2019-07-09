Mustafa Sandal eski sevgilisi Melis Sütşurup'un olay iddialarına bakın ne cevap verdi
Mustafa Sandal ile ilişkisi yakın zamanda biten Melis Sütşurup, ayrılıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak aldatma değil daha çirkin şeylerin neden olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Mustafa Sandal'dan da açıklama geldi.
Kendisinden 19 yaş küçük olan Melis Sütşurup ile beraber olan Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un ilişkisinin bitmesi Sandal'ın telefonunda başka bir kadının mesajının Sütşurup'un gördüğü ve ilişkinin bu sebeple bittiği ileri sürülmüştü.
2. Sayfa programına mesaj gönderen Melis Sütşurup, Sandal'la ilgili çarpıcı şeyler söyledi. Ayrılığın iç yüzünü anlatan Sütşurup, şunları söyledi: "Mustafa ile ilişkimin bitmesi onun telefonunda gördüğüm mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim.
Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma ihanet gibi şeyler değil. Daha çirkin şeyler! Detayına girmem bana yakışmaz. Mustafa'nın dün ki röportajında" Melis ile vakit geçirdik" cümlesini çok saygısızca buldum yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum."
Mesajı okuyan sunucular ve izleyiciler "Daha çirkin ne olabilir?" sorusunu sormaktan kendini alamamışken Mustafa Sandal, Sütşurup'un sözlerine karşılıksız kalamadı. Sandal sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: