Mustafa Sandal eski sevgilisi Melis Sütşurup'un olay iddialarına bakın ne cevap verdi

Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma ihanet gibi şeyler değil. Daha çirkin şeyler! Detayına girmem bana yakışmaz. Mustafa'nın dün ki röportajında" Melis ile vakit geçirdik" cümlesini çok saygısızca buldum yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum."

İşte Sütşurup'un olay açıklamaları