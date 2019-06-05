Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı

Diliyorum ki tekrar çalışacaklar. Bilmediğiniz şeyler var... Ve onlar birbirleriyle konuşuyorlar. Sorunları tekrarlamak yerine, çözüm odaklıyım. Geçmişte takılıp kalmak güzel değil. O an için kim haklıysa o. Doğruluk ve iyilik kazanacak her zaman" ifadelerini kullanmıştı.