Muş'ta üretiliyor ABD'den sipariş yağıyor! Ayda 110 bin adet

Pandemi sürecinde istihdam alanları ile işverenlerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen İŞKUR Muş İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, "Muş’ta 66 bin 145 kişiye 83 milyon TL maddi yardımda bulunduk. Bunun yanında işverenlerimizin büyük bir kısmı pandemiye yönelik çalışmaya başladı. Burada cerrahi önlük üretildiği gibi maske, eldiven bu tür üretimleri de yapılıyor. Pandemi sürecinden en az zararla çıkıp, ayakta kalabilmek için verdikleri çok ciddi bir çabadır. Burada üretilen ürünlerimiz Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.