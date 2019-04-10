Muş'ta kar kalınlığı 6 metreye ulaştı inanılmaz görüntüler
MUŞ’taki dağ köylerinde yol açma çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bölgelerde günde sadece 500 metre ilerleyebiliyor.
Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 12 köy ve 22 mezra ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda bulunan Cevizlidere köyü için yol açma çalışması başlattı. Kar kalınlığının fırtına ve tipi nedeniyle yer yer 6 metreyi bulduğu yolda, ekipler bir günde en fazla 500 metre yol kat edebiliyor.
İş makinesinin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük yaşayan ekipler, zorlu yolu bir hafta içerisinde yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor. İş makinelerinin geçtiği yol adeta tünel şekli aldı.
Yol açma çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 bin kilometre yol ağının şu ana kadar yaklaşık 8 defa açıldığını ifade etti.
Yüksek yerlerdeki tipi ve fırtına nedeniyle il genelinde 11 Kasım 2018’den bu yana yaklaşık 23 bin kilometre karla mücadele çalışması yapıldığını hatırlatan Yentür, şunları söyledi: