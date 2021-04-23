Muş'ta görülen ters laleleri koparanlara 80 bin lira para cezası
MUŞ'ta halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, deniz seviyesinden 1800 rakımlı dağlık alanlarda kendini göstermeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yılda 15 gün açan ve nesli tehlike altında olan ters lalelerin bir tanesini koparan kişiye 80 bin 465 TL idari para cezası kesileceğini belirtti.
Koruma altında olan ters laleler, özellikle yüksek rakımlarda boy göstermeye başladı.
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Zor ve çetin geçen kış mevsiminin sona erdiğinin habercisi olarak çiçek açan ters laleler, 15 günlük ömürleriyle görsel şölen sunuyor.
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Deniz seviyesinden 1800 rakımlı sarp dağda çiçek açan ters laleler birçok fotoğraf sanatçısı ve doğaseverin ilgi odağı oldu.
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Ters laleleri görüntüleyebilmek için zorlu tepeyi tırmanan ziyaretçiler, birbirinden güzel kareler kaydetti.
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