Müslim Sarı: Kurultay ve kongrelerin önünde hukuki engel kalmadı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Sarı, yeni eğitim öğretim döneminin MYK gündemindeki başlıklardan biri olduğunu belirtti.

"KURULTAYIN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL KALMADI"

CHP'nin Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çektiğini hatırlatan Sarı, bu adımın kurultay ve kongrelerin hukuki tartışmalardan uzak, açık ve şeffaf şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla atıldığını söyledi.

Partinin yanı sıra diğer davacıların da davalarını geri çektiğini belirten Sarı, "Dolayısıyla artık bizim kurultayı yapmamızın önünde ve kongreleri suhuletli bir biçimde ve hukuka uygun biçimde gerçekleştirmemizin önünde hiçbir engel kalmamıştır" dedi.

Sarı, kararın kesinleşmesinin ardından yeniden Yargıtay denetimi yapılacağı yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade ederek, kararın yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde kesinleşmesini beklediklerini kaydetti.