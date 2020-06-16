Muslera'ya eşinden hastanede doğum günü sürprizi

Fernando Muslera'nın sakatlığına çok üzüldüklerini belirten İnan, "Gerçekten öyle çok üzgünüz. Morali gayet yüksekti. Buradan ona tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda daha da güçlü dönecektir. Kendisi de güçlü bir karakter. Çok da iyi bir insan. İlgi ve alakadan dolayı çok mutluydu. Takımımız adına zor bir süreçten geçiyoruz. Üzücü bir maçtı ama futbolda bunlar var. İnşallah daha güçlü dönecek" dedi.