Musk Corona virüsü değerlendirdi bakın neye daha tehlikeli dedi
Elon musk, uzunca bir süredir dünyanın gündemine oturan Corona virüs hakkındaki düşüncesini paylaştı.
ABD'li ünlü iş adamı Elon Musk bu kez yaptığı teknolojik adımlarla değil Corona virüs hakkında çarpıcı açıklamasıyla gündeme geldi. İşte Musk'ın dünyayı endişeye sokan Corona virüs hakkındaki düşüncesi..
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Çin'in Wuhan kentinde 6 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve tüm dünyayı saran Corona virüsü ekonomiyi de ağır şekilde etkiliyor.
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Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Corona virüs salgını, küresel ekonomi ve dünya ticaretine de yara açmaya devam ediyor. Çin'de veya virüsün görüldüğü başka ülkelerde çeşitli fabrikalar geçici süre ile kapatılmış durumda.
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Bu sebeplerle gündemin ana merkezine oturan konu Corona virüs oluyor. Corona virüs hakkında açıklama yapan isimler kervanına Elon Musk da katıldı.
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