Muş Valiliği açıkladı! 10 Ocak cuma yarın okullar tatil

Ulaşımda yaşanan aksaklıkların arından vatandaşlar Muş son dakika haberlerini takip etmeye başlarken '10 Ocak cuma yarın Muş'da tatil haberi var mı? Muş'da yarın okullar tatil mi?' sorularının yanıtı belli oldu. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada kente genelinde okullar yarın tatil edildi.