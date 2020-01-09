Muş Valiliği açıkladı! 10 Ocak cuma yarın okullar tatil
Muş'da okullar tatil mi, Muş Valiliği açıkladı mı? Meteoroloji'nin uyarılarının ardından 10 Ocak'ta buzlanma ve don beklentisi nedeniyle binlerce veli ve öğrenci bu sorunun yanıtını arıyor.
Ulaşımda yaşanan aksaklıkların arından vatandaşlar Muş son dakika haberlerini takip etmeye başlarken '10 Ocak cuma yarın Muş'da tatil haberi var mı? Muş'da yarın okullar tatil mi?' sorularının yanıtı belli oldu. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada kente genelinde okullar yarın tatil edildi.
Muş son dakika tatil haberine kilitlendi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde soğuk hava etkili olmaya başladı. Buzlanmanın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli '10 Ocak cuma yarın Muş'da tatil haberi var mı? Muş'da yarın okullar tatil mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.
Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi nedeniyle binlerce öğrenci ve veli '10 Ocak cuma yarın Muş'da tatil haberi var mı? Muş'da yarın okullar tatil mi?' sorularına yanıt arıyor.
Valilikten açıklama geldi
Muş'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili meraklı bekleyiş sona erdi. Muş Valiliği'nden son dakika tatil açıklaması geldi.