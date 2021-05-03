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Murda lakaplı Önder Doğan kızını kaybetti yazdıkları yürekleri dağladı

Murda lakaplı Önder Doğan kızını kaybetti yazdıkları yürekleri dağladı

Murda adıyla bilinen ünlü rapçi Önder Doğan, yeni doğan kızı Ayla'yı kaybettiğini Instagram'dan paylaştığı yazıyla duyurdu.

Murda lakaplı Önder Doğan kızını kaybetti yazdıkları yürekleri dağladı

Murda sahne adıyla bilinen Önder Doğan, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yeni doğan kızı Ayla'yı kucaklarına aldıktan çok kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini açıklayan Murda, 20 Nisan'da doğup, 2 Mayıs'ta hayatını kaybeden kızı için dua istedi.

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Murda lakaplı Önder Doğan kızını kaybetti yazdıkları yürekleri dağladı

Murda, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allahımın demekki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı.''

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Murda lakaplı Önder Doğan kızını kaybetti yazdıkları yürekleri dağladı

''Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbım ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle bendende bi parça götürdüm yanında.''

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Murda lakaplı Önder Doğan kızını kaybetti yazdıkları yürekleri dağladı

''Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni.''

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