Murda lakaplı Önder Doğan kızını kaybetti yazdıkları yürekleri dağladı
Murda adıyla bilinen ünlü rapçi Önder Doğan, yeni doğan kızı Ayla'yı kaybettiğini Instagram'dan paylaştığı yazıyla duyurdu.
Murda sahne adıyla bilinen Önder Doğan, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yeni doğan kızı Ayla'yı kucaklarına aldıktan çok kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini açıklayan Murda, 20 Nisan'da doğup, 2 Mayıs'ta hayatını kaybeden kızı için dua istedi.
Murda, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allahımın demekki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı.''
''Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbım ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle bendende bi parça götürdüm yanında.''
''Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni.''