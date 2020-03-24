Muratpaşa'da bu odadan geçenin üzerindeki virüsler ölüyor

Özgün model oluşturduk

Ozon gazının bakteri ve virüsler üzerindeki etkisine de işaret eden Uysal, “Virüsleri zayıflatıyor ve öldürüyor. Bundan yararlanmak için böyle bir özgün model üzerinde durduk. Binamıza giren herkes bilerek ya da bilmeyerek bu ozon odasından geçiyor ve bedeninin görünen yüzeylerdeki virüslere karşı bu gaz tedbirini almış olarak giriyor.