Muratpaşa Belediye başkanından empati gününde güzel jest! Süpürgesini alıp yolları süpürdü

"Bugün yine 1 Ağustos'tayız. Ben de sokaklarımızı süpüren, kimse evinden çıkmamışken şehri bize hazırlayan kardeşlerimin yerine kendimi koydum. Nüfusumuzun iki katına çıktığı yaz aylarında, yüksek sıcaklar altında çok zor bir iş. Yere çöp bırakan komşularımızı uyaralım. Yer altı konteynerlerimizde kapağı açmaya üşenip yan tarafa çöp bırakan komşularımızı uyaralım. Bilelim ki her çöpü temizleyen bir insan evladı. Alın teri döken bir işçi kardeşimiz var. 1 Ağustos Dünya Empati Günü kutlu olsun.”