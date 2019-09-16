Murat Yıldırım 150 bin TL alıyordu Milyoner'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu servet kazanacak

Geçtiğimiz gün çıkan haberlere göre Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusunun Kenan İmirzalıoğlu olduğu yazıldı. Posta yazarı Eylem İpek Şafak ise, ünlü oyuncuya yapılan teklifin ne kadar olduğunu açıkladı.