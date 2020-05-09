Murat Övüç'ün sevgilisi Amerika'da yaşayan bir Ermeni kendisi anlattı
Murat Övüç, sevgilisini, özel hayatını, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayımlanan 'Gör Beni' programında anlattı. Birbirinden ilginç itiraflarıyla herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz haftalarda Pınar Altuğ'un katıldığı Armağan Çağlayan'ın programı Gör Beni'ye bu hafta sosyal medya fenomeni Murat Övüç katıldı. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi hakkında söyledikleriyle merakları üzerine çeken Övüç, itiraflarıyla çok konuşulacak gibi duruyor.
Neden evlendin?: "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Babamın yanında hep kimliğimi sakladım. Gençlik fotoğraflarım hep sakalıdır. 10 yıl önce babam vefat ettikten sonra eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirimi kırmak istedim. Zor dönemler başladı. Ailem, ablalarım, abilerim bana küstü" dedi.
Kuru ekmek yiyordum: "Çok zor dönemler yaşadım. Ev sahibi kapıma dayandı. Evde kuru ekmek vardı. Hamburgerciden ketçap alıp onu sürerek yedim. Ben nereden geldiğimi unutmuyorum. Bu yüzden ihtiyacı olanlara yardım ediyorum. Sadece koronavirüs sürecinde 780 aileye yardım ettim.''
Erkek arkadaşım...: ''Bir reklamdan 20 bin lira alıyorum. Onun bir lirasını versen ne olur ki. Ben veriyorum. Erkek arkadaşım Amerika'da yaşıyor. Kendisi bir Ermeni. Ramazan başında para gönderdi ve koliler hazırlattırıp ihtiyaç sahiplerine dağıttırdı."