Murat Övüç'ün sevgili itirafı olay! Kapalıçarşı'nın imparatoru deyip anlattı
Sosyal medyada fenomen olan Murat Övüç'ün Instagram canlı yayınında anlattıkları herkesin ağzını açık bıraktı. Çok zengin bir sevgiliye sahip olduğunu söyleyen Murat Övüç, her şeyi bir bir anlattı.
Geçtiğimiz günlerde Netflix yerine Netfliş demesiyle sosyal medyanın gündemine oturan Twitter'da TT listesine giren sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Emre Kara'nın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu.
Sosyal medyada yayımladığı videolarla herkesin merak konusu haline gelen Murat Övüç, özel hayatına dair anlattıklarıyla duyanları şoke etti. Övüç, şimdiye kadar sosyal medyada linç yemediğini söyleyip 12 yıldır çok zengin bir sevgilisi olduğunu şu sözlerle anlattı:
"12 yıl oldu. Kapalıçarşı'nın imparatoru. Pırlanta ondan soruluyor. Otursam, çalışmasam onun parası bana da yedi sülaleme de yeter.''
''Ama ben çalışıyorum gece gündüz ve alnımın teriyle kazanıp kendi paramı harcıyorum. Bir kadının da bir erkeğin de üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı bir de sevdalı."