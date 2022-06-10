Murat Övüç'ün mahkemede savunma yaptı: "Ülkede deprem olmuş, 10 gün sonra kuaföre gittim ve linç edildim"

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen fenomen ve şarkıcı Murat Övüç, Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaptığı paylaşımla eleştirilmiş, bu eleştirilere cevaben çektiği videodaki sözleri nedeniyle "Türk milletini aşağıladığı" hakkında soruşturma açılmıştı.