Murat Övüç'ün mahkemede savunma yaptı: "Ülkede deprem olmuş, 10 gün sonra kuaföre gittim ve linç edildim"
Fenomen ve şarkıcı Murat Övüç, İstanbul 44.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kendisini "Ülkede deprem olmuş, 10 gün sonra kuaföre gittim ve linç edildim" sözleriyle savundu. Övüç, 2020 yılında meydana gelen ve Türkiye'yi üzüntüye boğan İzmir Depreminin ardından kuaförde saçlarını boyatırken bir video yayınladığı için çok eleştirilmiş, daha sonra bu eleştirilere, "Şu beyinsiz halktan çok sıkıldım’, ‘Cahil halk’ , ‘Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum" gibi sözler sarf etmişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen fenomen ve şarkıcı Murat Övüç, Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaptığı paylaşımla eleştirilmiş, bu eleştirilere cevaben çektiği videodaki sözleri nedeniyle "Türk milletini aşağıladığı" hakkında soruşturma açılmıştı.
Övüç, "Şu beyinsiz halktan çok sıkıldım’, ‘Cahil halk’ , ‘Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum’ şeklinde cümleler söylediği bir videoyla yanıt vermişti.
Bu paylaşımın ardından Övüç’ün, ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.
Duruşmada savunma yapan sanık Murat Övüç, sosyal medya kullanıcılarından tepki yağan videodaki sert sözleri için şu ifadeleri kullandı: