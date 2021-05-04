Murat Övüç'ü yıkan ölüm! Annesi vefat etti yazdığı yürekleri sızlattı

Zaman zaman sosyal medya paylaşımları, yaptıkları ve ünlü isimlerle tartışmalarıyla magazin gündeminde yer alan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan annesi, sabaha karşı hayata gözlerini kapadı.