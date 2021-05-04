Murat Övüç'ü yıkan ölüm! Annesi vefat etti yazdığı yürekleri sızlattı
Instagram fenomeni Murat Övüç'ün annesi sabaha karşı yaşamını yitirdi. Övüç'ün annesinin ardından yazdığı yürekleri sızlattı.
Zaman zaman sosyal medya paylaşımları, yaptıkları ve ünlü isimlerle tartışmalarıyla magazin gündeminde yer alan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan annesi, sabaha karşı hayata gözlerini kapadı.
Murat Övüç, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan annesi ile birlikte yaşıyor ve tedavisini yaptırıyordu. Instagram hesabından hasta yatağındaki annesi için dua isteyen Övüç, sabaha karşı kötü haberi aldı.
Dün hasta yatağında yatan annesinin videosunu paylaşan Övüç "Canım annem şife ver rabbim. Cemi cümlesine şifa ver" diyerek sevenlerinden dua istemişti.
Sabaha karşı annesiyle olan bir fotoğrafını yayınlayan fenomen "Canım annemi kaybettim. Ciğerim yanıyor" dedi.