Murat Övüç Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfrü ard arda söyleyip durdu
Kadınlar hakkında söylediği çirkin sözleri ifşa olan Murat Övüç bu kez de Yeşim Salkım'a açık açık üst üste küfürler etti, Twitter ayağa kalktı.
Sosyal medyada ünlenen Murat Övüç adlı fenomen, Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bir videosunda sarf ettiği sözlerle Yeşim Salkım'la ters düşmüş, polemiğin fitili ateşlenmişti. Son olarak ise Murat Övüç, Yeşim Salkım'a onlarca insanın karşısında cinsiyetçi küfürler savurdu.
Murat Övüç, sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça küfür etti. Övüç, yine bir kadına çirkin sözler sarf ederken şunları söyledi:
''Bir tane şarkıcı var, o...u. Yeşim Salkım o....u. Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Ulan bütün kadınların yanında ben varım. Ben mağdur kadınların yanındayım. Seni o...u!''
Murat Övüç, Salkım'a küfrederken orada bulunan dinleyicilerin kahkahalarla gülmesi ise tepkilere neden oldu.