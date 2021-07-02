Murat Övüç silah atan oğlunu savundu: Servetimi ye, yakışıyor!
Instagram fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtı. Murat Övüç oğluna yanlışını düzelttireceğine "Servetimi ye, sana yakışıyor" diye hikaye paylaşarak 'Pes' dedirtti. Övüç daha sonra bu hikayeyi kaldırdı.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç’ün otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Polis tabancalı maganda Burakcan’ın peşinde. Babası Murat Övüç ise oğlunu, “Görüntüler eski, oğlum iyilik timsali bir insandır. İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı.” diye savundu.
Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü.
"Servetimi ye, sana yakışıyor"
Baba Murat Övüç ise oğlıuna yanlışını anlatması gerekirken, Instagram hesabının hikaye kısmından "Servetimi ye, sana yakışıyor" notuyla adeta 'Oğluna mesaj veriyor' dedirtti.
Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra da sildi.