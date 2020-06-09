Murat Övüç Kim Kardashian'ı eleştirirken söyledikleri yüzünden ifade verdi

"Kaldı ki kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum."