Murat Övüç İstanbul Sözleşmesi için oturma eylemine katılmak istedi böyle kovuldu

Turizmci Cihan Aylin Bozkurt, kadınların arasına girerek oturmak isteyen Övüç'e tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

''Buraya gelme önce kadınlar şiddete uğrarken iki yıl önce söylediklerini düşün, buraya aklanmaya gelip kendini aklayamazsın, burada seni aklattırmayız, gidiniz buradan.''