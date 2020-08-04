Murat Övüç İstanbul Sözleşmesi için oturma eylemine katılmak istedi böyle kovuldu
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde İstanbul Sözleşmesi için oturma eylemi düzenleyen kadınların arasına girmeye çalışan Murat Övüç, eylemciler tarafından kovuldu.
Bodrum'da İstanbul Sözleşmesi'nin yenilenmesini isteyen kadınlar ellerinde ‘İstanbul Sözleşmesinden Çıkamazsınız Çıkamayacaksınız Çıkartmayacağız’, ‘Öldüren Sevgi İstemiyoruz İstanbul Sözleşmesini Uygula’, ‘Katledilen Kadınlar İsyanımızdır’, ‘Erkek Vuruyor Devlet Koruyor’ ve ‘Haklarımızdan Hayatlarımızdan Vazgeçmiyoruz’ pankartlarıyla beraber eylem yaptı.
Basın açıklaması yapılmayan eylemde kadınlar, sadece alkışlı protestoda bulunduğu anlarda sosyal medya fenomeni olarak bilinen Murat Övüç, kadınlara desteğe geldi.
Ayağında kavuniçi terlikleri üzerinde şort ve bornoz ile desteğe gelen Övüç oturan kadınlar çok sert tepki gösterdi.
Turizmci Cihan Aylin Bozkurt, kadınların arasına girerek oturmak isteyen Övüç'e tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
''Buraya gelme önce kadınlar şiddete uğrarken iki yıl önce söylediklerini düşün, buraya aklanmaya gelip kendini aklayamazsın, burada seni aklattırmayız, gidiniz buradan.''